Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Parker beschädigt

Stuttgart-Ost (ots)

Insgesamt zehn Fahrzeuge sind am Donnerstag (31.10.2024) im Stuttgarter Osten mutwillig beschädigt worden. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 23.30 Uhr drei Jugendliche, die an Fahrzeugen in der Wagenburgstraße gegen die Außenspiegel traten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen, von denen ein 17-jähriger Jugendlicher eingeholt und festgehalten werden konnte. Er wird verdächtigt, mit den Sachbeschädigungen in Verbindung zu stehen. Durch die Tritte gegen die Außenspiegel entstand an zehn Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

