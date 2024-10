Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Prostituierte bestohlen und geschlagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (31.10.2024) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 23-jährige Prostituierte bestohlen und geschlagen zu haben. Der 31-Jährige soll gegen 00.45 Uhr in einem Etablissement an der Leonhardstraße die Dienstleistungen einer 23-jährigen Frau in Anspruch genommen haben. Als es offenbar zu Uneinigkeiten kam und die Frau einen 57-jährigen Sicherheitsmitarbeiter informierte, soll sich der Tatverdächtige hundert Euro aus einer Schublade genommen und die 23-jährige gestoßen und geschlagen haben als sie versuchte, ihn an der Flucht zu hindern. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte den 31 Jahre alten kamerunischen Staatsangehörigen fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt.

