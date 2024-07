Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 20. Juli 2024

Wolfenbüttel (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bornum

Börßum / Ortsteil Bornum, Bornumer Hauptstraße, 19.07.2024, 08:15 Uhr

Am Freitag den 19.07.2024 um 08:15 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bornumer Haupstraße in Bornum in Fahrtrichtung Kissenbrück und streifte im Vorbeifahren zwei in einer Parkbucht abgestellte Pkw, an denen Schäden in einer geschätzten Höhe von 7000 Euro entstanden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Anhand des Schadensbildes an den beschädigten Pkw könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um eine landwirtschaftliche Maschine handeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel Tel.: 05331/9330

Fahrbahnverschmutzung im Bereich Schöppenstedt

Schöppenstedt, Neue Straße und Landesstraße 627, 19.07.2024, 15:00 Uhr

Am Freitag den 19.07.2024 gegen 15:00 Uhr verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Ladung in Form von größeren Mengen Erdreich und Bauschutt auf der Landesstraße 627 zwischen den Ortschaften Bansleben und Schöppenstedt sowie auf der Neuen Straße in Schöppenstedt und veranlasste keine Beseitigung. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Wolfenbüttel Tel.: 05331/9330

Fund von Betäubungsmitteln und Feststellung Tierschutzverstoß bei Wohnungsüberprüfung

Wolfenbüttel, Elbinger Straße, 19.07.2024

Am späten Abend des Freitages meldete ein Zeuge, dass eine Person den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elbinger Straße mittels einer Leiter betreten hätte. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass sich der Wohnungsinhaber lediglich versehentlich ausgesperrt hatte. Im Verlauf der Überprüfung konnten in der Wohnung neben 22 Hanfpflanzen zur Cannabis Gewinnung weitere unterschiedliche Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Des Weiteren wurde festgestellt, dass durch den Wohnungsinhaber in der Wohnung 7 Hunde und 14 Wachteln unter schlechten hygienischen Umständen gehalten wurden. Die Person erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Cannabis-, Betäubungsmittel- und Tierschutzgesetz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Wolfenbüttel, Neue Straße, 20.07.2024

In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde an einer stationären Verkehrskontrollstelle an der Neuen Straße in Wolfenbüttel ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Weyhausen kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren stand die Person unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln. Bei der Person wurde eine Blutentnahme durchgeführt und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

