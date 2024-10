POL-S: Auto in Gleisbett gefahren

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro hat ein Unfall an der Hallstraße Ecke Brückenstraße am Mittwochnachmittag (30.10.2024) gefordert. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Seat fuhr gegen 12.55 Uhr in der Hallstraße aus Richtung Pragstraße. An der Kreuzung zur Brückenstraße stieß sie mit einem Volvo eines 43 Jahre alten Fahrers zusammen, der aus Richtung ...

