POL-S: Auto contra Fahrrad - 42-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Fahrradfahrer auf der Kreuzung Lehenstraße/Filderstraße hat sich der Radfahrer am Dienstag (29.10.2024) leichte Verletzungen zugezogen. Ein 68 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 17.00 Uhr in der Lehenstraße von der Heusteigstraße kommend unterwegs und wollte an der Filderstraße nach links abbiegen. Dabei stieß er mit dem 42-jährigen Radfahrer zusammen, der in der Lehenstraße Richtung Heusteigstraße fuhr und die Kreuzung geradeaus überquerte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

