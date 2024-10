Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto überschlägt sich - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Audi S3 hat sich in der Nacht zum Mittwoch (30.10.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Straße Bergheimer Steige überschlagen. Ein 24 Jahre alter Autofahrer war gegen 02.50 Uhr mit seinem Audi in Richtung Weilimdorf unterwegs, als das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine Leitplanke rutschte und sich überschlug. Sowohl der Fahrer, als auch seine 18-Jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Schaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

