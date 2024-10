Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Zwangsräumung eines 55 Jahre alten Mannes aus seiner Wohnung an der Sophienstraße hat am Dienstagnachmittag (29.10.2024) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem ein Gerichtsvollzieher zur Unterstützung die Polizei angefordert und der 55-Jährige im Vorfeld der Räumung bereits Drohungen gegen die Polizei ausgesprochen hatte, stellten die Beamten gegen 16.45 Uhr fest, dass sich der 55-Jährige in seiner Wohnung aufhält. Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude. Da der Tatverdächtige nach mehreren telefonischen Kontakten mit der Polizei die Wohnung nicht verlassen wollte und nicht ausgeschlossen war, dass er im Besitz von Waffen ist, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18.50 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den 55-Jährigen vorläufig fest. Bei der anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden von den Beamten keine Waffen aufgefunden.

