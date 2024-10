Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdächtige Substanz löst Einsatz aus

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Substanz hat am Dienstagvormittag (29.10.2024) einen Polizeieinsatz in einer Bank am Rotebühlplatz ausgelöst. Ein Mitarbeiter der Bank alarmierte gegen 11.45 Uhr die Einsatzkräfte, da er an einem Geldausgabeautomaten ein Stück Papier mit einer verdächtigen Substanz festgestellt hatte. Die Bankmitarbeiter verließen daraufhin selbstständig das Gebäude. Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten die Substanz vor Ort und schlossen eine Gefährdung aus. Für die Dauer des Einsatzes war der Bereich um die Bank bis gegen 13.30 Uhr teilweise gesperrt.

