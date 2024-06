Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt Schleuser auf frischer Tat- Untersuchungshaft angeordnet

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde gestern am späten Abend in Pomellen ein PKW Toyota Yaris mit polnischer Zulassung auf der Bundesautobahn 11 angehalten und kontrolliert.

Ein 34- jähriger ukrainischer Staatangehöriger, der nicht der Halter des Fahrzeuges war, händigte zur Kontrolle seinen gültigen ukrainischen biometrischen Reisepass aus, in dem ein gültiges tschechisches Visum (Daueraufenthalt) vorhanden war. Weiterhin befanden sich im PKW drei Inder und ein Pakistani im Alter von 18 bis 34 Jahren ohne Ausweispapiere. Als die Beamten den Kofferraum öffnen ließen, wurde dann noch ein 29jähriger Mann aus Sri Lanka festgestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Ukrainer die Personen an der polnisch- weißrussischen Grenze abgeholt hat um sie weiter nach Deutschland zu schleusen. Durch die Bundespolizei wurde über die zuständige Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg Haftantrag gestellt. Nach der richterlichen Vorführung beim AG Pasewalk und Erlass eines U-Haftbefehls wurde der Ukrainer in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenerstattung wegen unerlaubter Einreise wurden die geschleusten Personen nach Polen zurückgeschoben.

