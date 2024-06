Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Sieben geschleuste Personen nach Bürgerhinweis festgestellt

Pasewalk (ots)

Eine Gruppe von sieben Personen konnte gestern Mittag nach zuvor erfolgtem Bürgerhinweis zwischen der Grenze zur Republik Polen und der Bundesstraße 113 aufgegriffen werden. Die Männer (zwei Syrer, ein Somalier und vier Inder) waren kurz vorher zu Fuß über den grenzüberschreitenden Sandweg am Grenzzeichen 797 unerlaubt eingereist. Die Syrier waren im Besitz von gültigen Reisepässen. In diesen waren russische Visa angebracht. Die anderen Personen reisten ausweislos. Keiner der Männer war im Besitz aufenthaltslegitimierender Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Schleusung über die Belarus Route erfolgte. Durch alle Personen wurden Schutzersuchen gestellt. Die zwei Syrer und der Somalier wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung für die EAE Stern-Buchholz am Abend aus dem Gewahrsam entlassen. Die vier Inder wurden mit einer Anlaufbescheinigung ausgestattet und an die Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf/Horst weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell