Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen in Rostock - Polizei stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde die Rostocker Polizei von Zeugen über die Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Augustenstraße informiert.

Im Nahbereich des Tatortes konnten die eingesetzten Beamten einen 23-jährigen Deutschen stellen, der insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt sowie ein Verkehrszeichen umgestoßen haben soll. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,90 Promille.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Rostocker Klinik verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell