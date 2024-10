Schwerin, Wittenburg (ots) - Die Schweriner Polizei sucht derzeit nach einem 11-jährigen Mädchen aus Wittenburg. Sie wurde zuletzt am heutigen Vormittag gegen 11:20 Uhr in der Schweriner Paulsstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Das Mädchen ist in Wittenburg wohnhaft, geht aber in Schwerin zur Schule. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen des Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der ...

mehr