Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten zwischen Dargelütz und Parchim

Parchim (ots)

Am Montag, den 07.10.2024, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 118 zwischen Dargelütz und Parchim ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein PKW Seat in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW, stieß gegen einen Baum und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die drei Insassen, syrischer und irakischer Herkunft, im Alter von 21, 25 und 31 Jahren, konnten sich noch aus dem Fahrzeug befreien. Kurze Zeit später verschlechterte sich deren Gesundheitszustand jedoch so, dass sie nicht mehr ansprechbar waren. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie mit einem Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen in die Kliniken Schwerin und Rostock verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde eine Untersuchung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen der DEKRA angeordnet. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. André Hellie Polizeihauptmeister Polizeihauptrevier Parchim

