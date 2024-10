Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - Drei Leichtverletzte

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 42 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen (30.10.2024) mit seinem Ferrari in der Magstadter Straße aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem VW Crafter eines 28-Jährigen zusammengestoßen. Der 42-Jährige fuhr gegen 07.50 Uhr vom Schattenring Richtung Büsnau und geriet auf Höhe der Bushaltestelle aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Ferrari mit dem VW zusammen. Bei dem Aufprall zogen sich die beiden Autofahrer sowie der neun Jahre alte Beifahrer im Ferrari leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den 42-Jährigen sowie den Neunjährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Magstadter Straße in beide Richtungen gesperrt.

