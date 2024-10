POL-S: Mit Drogenersatzstoffen gehandelt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine unbekannte Substanz hat am Dienstagvormittag (29.10.2024) einen Polizeieinsatz in einer Bank am Rotebühlplatz ausgelöst. Ein Mitarbeiter der Bank alarmierte gegen 11.45 Uhr die Einsatzkräfte, da er an einem Geldausgabeautomaten ein Stück Papier mit einer verdächtigen Substanz festgestellt hatte. Die Bankmitarbeiter verließen daraufhin selbstständig das Gebäude. Spezialisten des ...

mehr