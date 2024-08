POL-SI: Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Buschhütten - #polsiwi

Netphen (ots) - Unbekannte Täter haben in Netphen den Holzschuppen eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Netphe" aufgebrochen und zwei E-Bikes entwendet. Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (05.08.2024). Bei den E-Bikes handelt es sich um Räder der Marken Giant (Modell Fathom E+ Pro 2 in grau/schwarz) und Conway (Modell Cairon S5.0 in grau/schwarz). Der ...

