Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aktionstag zum Wohnungseinbruch

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Bei zwei Aktionstagen zum Thema Sicherheit rund ums Haus, bei denen Polizistinnen und Polizisten am Dienstag (29.10.2024) und Mittwoch (30.10.2024) in verschiedenen Stadtteilen unterwegs waren, stand die Wohnungseinbruchsprävention im Vordergrund. Die Beamten stellten an beiden Tagen fest, dass einige Haustüren und Fenster von Mehrfamilienhäusern nicht verschlossen waren oder teilweise sogar offenstanden. Die Beamten führten zahlreiche Gespräche zum Einbruchsschutz oder brachten Präventionshinweise an den offenstehenden Türen an. Die Aktion dient dazu, die Bevölkerung zu sensibilisieren um ein aktiveres Anzeigenverhalten zu erreichen. Die Präventionsgespräche sollen den Bürgerinnen und Bürgern Handlungssicherheit geben und ihr Sicherheitsempfinden stärken. "Die Einbruchsprävention ist eines unserer zentralen Themen und gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit besonders wichtig. Bereits einfache Maßnahmen können wirksam einen Einbruch verhindern", so Ute Jentzsch vom Referat Prävention der Stuttgarter Polizei. "Sie können sich unter der Rufnummer +4971189901234 an das Referat Prävention wenden. Wir beraten Sie gerne, wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus sicherer machen wollen."

Präventionstipps: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Sichern Sie Kellerlichtschächte und Kellerfenster zum Beispiel mit massiven, gut verankerten Gittern. - Vergessen Sie die Sicherung der Nebeneingangstüren nicht. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH. Weitere Infos gibt es unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell