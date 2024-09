Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch in Uhingen ein Mann mit dem Auto in den Kreisverkehr.

Ulm (ots)

Um 7.11 Uhr war ein 57-Jähriger in der Ulmer Straße unterwegs. Er fuhr von Faurndau kommend mit seinem Mercedes in den Kreisel zur Richard-Wagner-Straße ein. Im Kreisverkehr war ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete der Autofahrer nicht. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Fahrrad und Auto auf rund 600 Euro.

