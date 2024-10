Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro hat ein Unfall an der Hallstraße Ecke Brückenstraße am Mittwochnachmittag (30.10.2024) gefordert. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Seat fuhr gegen 12.55 Uhr in der Hallstraße aus Richtung Pragstraße. An der Kreuzung zur Brückenstraße stieß sie mit einem Volvo eines 43 Jahre alten Fahrers zusammen, der aus Richtung Altenburger Steige von links kam. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Fahrer sowie ein elf Jahre altes Kind, das sich im Volvo befand, leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

