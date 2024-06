POL Schwaben Nord: Auto zerkratzt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Bolzenschneider und flüchtete. Gegen 19.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Baustelle einen Werkzeugkoffer an den Straßenrand. Der unbekannte Täter entnahm daraus einen Bolzenschneider und flüchtete in Richtung des Inninger Bahnhofs. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt ...

mehr