Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall (12.10.2024)

Bräunlingen (ots)

In Bräunlingen hat am Samstag ein Betrunkener einen Zusammenstoß mit einem Roller verursacht. Der 47-Jährige überquerte ohne auf den Verkehr zu achten die Hüfinger Straße. Ein 17-jähriger Rollerfahrer konnte dem Mann noch ausweichen, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht am Knie. Ein Krankenhausaufenthalt blieb ihm glücklicherweise erspart.

