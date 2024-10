Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung in der Innenstadt (10.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag sind vier Männer in Schwenningen, gegen 17 Uhr aneinandergeraten und haben sich zu Fuß durch die Innenstadt verfolgt. Begonnen hatte der Streit in der Uhlandstraße. Ein 31-Jähriger stritt dort mit einem 22-Jährigen. Zunächst nur verbal, kam noch ein 21-Jähriger hinzu. Der Streit eskalierte als der Ältere eine Waffe zog und sie auf die beiden Jüngeren richtete. Diese flohen zu Fuß in Richtung Innenstadt. Ein bislang unbekannter Freund des 31-Jährigen kam diesem zu Hilfe und schlug dem 22-Jährigen mit einem Schlagring auf den Oberkörper. Der verletzte sich dadurch leicht. Anschließend flohen die beiden Täter. Um was für eine Waffe es sich handelte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, es wurde aber zu keiner Zeit ein Schuss abgegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell