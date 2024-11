Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Donnerstagabend (31.10.2024) kam es im Bereich der Stuttgarter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Mountainbike die Tübinger Straße in Fahrtrichtung Marienplatz. Auf Höhe der Hausnummer 82 wollte er nach links abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 76-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher direkt neben ihm fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Beide Radfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 76-jährige Radfahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

