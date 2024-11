POL-S: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Stuttgart (ots) - Am Freitagabend (01.11.2024) kam es im Stuttgarter Osten zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Stadtbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Gegen 21.50 Uhr fuhr der Stadtbahnfahrer der Linie U1 an der Haltestelle 'Stöckach' in Fahrtrichtung Metzstraße los. Parallel zur Stadtbahn fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in die gleiche Richtung. An der Kreuzung Neckarstraße / ...

