POL-OS: Osnabrück: Auffahrunfall - mehrere Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Osnabrück zu einem Auffahrunfall. Um 15:45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann aus Belm mit seinem PKW Ford auf der Bremer Straße in Richtung Bohmter Straße. Dabei fuhr er aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden PKW Opel auf. Der Verursacher und die Insassen des Opel, eine 24-jährige Frau aus Bad Essen (Fahrerin) sowie die Mitfahrerin, eine ebenfalls 24-jährige Mitfahrerin, verletzten sich leicht. Aufgrund der Wucht des Aufpralls, wurde der Opel auf den davor befindlichen PKW VW Golf geschoben. Die Fahrerin, eine 33-jährige Frau aus Belm, und ihre Mitfahrerin, eine 27-jährige Frau aus Bremerhaven, wurden ebenfalls leicht verletzt. Auch die beiden Kinder, 2 und 4 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Die 33-jährige Frau aus Belm und die Fahrerin des Opel Corsa wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

