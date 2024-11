Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Brände sorgen für hohen Sachschaden - #polsiwi

Burbach/Niederschelden (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Polizei und Feuerwehr zu gleich zwei Bränden mit höherem Sachschaden alarmiert worden.

Am Freitag (08.11.2024) stand gegen 18 Uhr ein Einfamilienhaus in der Dresselndorfer Straße in Burbach in Vollbrand. Die Feuerwehr startete umgehend mit den Löscharbeiten und konnte das Feuer nach rund zwei Stunden löschen. Die 74-jährige Hausbewohnerin blieb unverletzt. Die Brandursache ist unklar.

Am Sonntagabend (10.11.2024) ereignete sich gegen 18 Uhr ein weiterer Brand. Dieses Mal wurden Einsatzkräfte in die Bogenstraße in Niederschelden gerufen. Vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl.

Ein 22-jähriger Mann hatte zuvor noch versucht, den Brand zu löschen. Dabei verletzte er sich. Die Ursache ist ebenfalls unklar.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird beide Gebäude, die derzeit unbewohnbar sind, in dieser Woche untersuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell