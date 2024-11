Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Vermisster Mann tot aufgefunden - sein Hund lebt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Gegen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag ist der 69-jährige Niederkrüchtener, nach dem die Polizei seit Donnerstag mit starken Kräften gesucht hatte (wir berichteten in unserer Meldung 970), tot aufgefunden worden. Sein Hund konnte in der Nähe lebend gesichert werden. Einsatzkräfte fanden in ihrem Suchgebiet in der Nähe zur niederländischen Grenze den Hund. Ein Passant meldete sich unmittelbar bei den Einsatzkräften, er teilte den Kräften mit, dass dieser einen leblosen Mann aufgefunden habe. Die Ermittlungen, wie der Mann zu Tode gekommen ist, dauern an. Die Öffentlichkeitsfahndung ist zurückgenommen./hei (976)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell