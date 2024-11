Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Mögliche Giftköder in Grünanlage

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei in die Eintrachtstraße nach Dülken gerufen. In den letzten Tagen wurden dort vermehrt in Würfel geschnittene Salamistücke durch Hundehalterinnen und -halter aufgefunden. Ob diese Salami-Würfel, die in etwa so groß sind wie ein handelsüblicher Würfel eines Würfelspiels, Gift enthalten, ist unklar. Bislang hat sich niemand bei der Polizei gemeldet, dessen oder deren Hund zu Schaden gekommen wäre. Von daher liegt bislang keine Straftat vor. /hei (975)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell