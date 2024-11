Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auto gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 15:30 Uhr, wurde in der Straße Westring in St. Tönis ein Auto gestohlen. Die Besitzer stellten den Wagen bereits am Dienstag in der besagten Straße ab. Anwohner gaben an, den Wagen zuletzt am Mittwoch gegen 17 Uhr gesehen zu haben. Die Polizei geht daher davon aus, dass mindestens eine unbekannte Person den Wagen entwendet hat. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Hyundai Genesis G80 in Grau mit einem KK-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Falls Sie das Fahrzeug gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0./jk (972)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell