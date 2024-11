POL-VIE: Vermisstensuche

Viersen-Süchteln (ots) - Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr fiel drei Mitarbeitern des Ordnungsamts auf, dass ein Pkw in Süchteln in die Fußgängerzone fuhr und dort parkte. Sie sprachen den Fahrer an und bemerkten Alkoholgeruch. Daraufhin zogen sie die Polizei hinzu. Bei dem Einsatzteam willigte der 58-jährige Viersener in einen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine ...

mehr