POL-PPWP: Ohne Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwochnachmittag ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen, welches in der Donnersbergstraße gefahren und in der Ebertstraße abgestellt wurde. Der Roller wurde durch eine Polizeistreife ohne erforderliches Versicherungskennzeichen am Straßenrand festgestellt. Der Fahrer hatte sich vor Eintreffen der Polizisten zunächst fußläufig entfernt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam ein 17-Jähriger an den Abstellort des Motorrads zurück und gab sich als Fahrzeugführer zu erkennen. Zudem stimmte die Personenbeschreibung des Fahrers mit dem Aussehen des 17-Jährigen überein. Er gab an keine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei der weiteren Überprüfung des Kleinkraftrads konnten Betäubungsmittel festgestellt werden. Es handelte sich dabei um eine unerlaubte Menge Haschisch und Tilildin. Die Drogen und das Zweirad wurden sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. |bo

