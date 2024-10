POL-PPWP: Feststellung eines entwendeten Fahrzeugs

Kaiserslautern (ots) - Eine 66-Jährige erstattete am Dienstagnachmittag bei der Polizei Anzeige wegen eines Taschendiebstahls. Laut Ihrer Angabe war sie zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr in der Fußgängerzone und in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell unterwegs. In dieser Zeit muss sich ein Langfinger an dem Rucksack der Frau zu schaffen gemacht und den Geldbeutel an sich genommen haben. In dem Portemonnaie befanden ...

mehr