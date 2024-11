Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vandalismus, Diebstahl und Störung der Totenruhe auf Nettetaler Friedhöfen - Gemeinsame Mitteilung der Stadt Nettetal und der Polizei Viersen

Nettetal: (ots)

Am Donnerstag, 7. November, wurden auf dem kirchlichen Friedhof in Leutherheide sowie auf dem städtischen Friedhof in Lobberich Vandalismus und Metallklau festgestellt. Insbesondere wurden Grablaternen und Vasen entwendet und beschädigt. Betroffen sind auf beiden Friedhöfen mehrere Grabfelder und insgesamt rund 80 Grabstätten - gut 30 in Leutherheide und etwa 50 in Lobberich. In Leutherheide lässt sich die Tatzeit durch bereits vorhandene Zeugenaussagen auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, eingrenzen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen auf den beiden Friedhöfen oder in deren Umfeld in der fraglichen Zeit unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (971)

