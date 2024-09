Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Erkrath - 2409060

Mettmann (ots)

Weil die Fahrerin einer Mercedes B-Klasse durch eine Wespe abgelenkt war, verlor sie am Dienstag, 17. September 2024, die Kontrolle über ihr Auto in Erkrath und verursachte einen schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14.30 Uhr war eine 67-jährige Erkratherin mit ihrer Mercedes B-Klasse auf der Neanderstraße in Richtung Beethovenstraße unterwegs. Weil sie in ihrem Auto eine Wespe feststellte, ließ sie das Beifahrerfenster herunter und versuchte, das Insekt hinauszubefördern. Dabei verlor sie auf Höhe der Beethovenstraße 32 die Kontrolle über den Mercedes, verriss das Lenkrad und kam rechts von der Straße ab. Dabei kollidierte die B-Klasse mit einem geparkten Dacia Logan, der wiederrum gegen ein geparktes Smart Cabrio geschoben wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich die B-Klasse und landete auf dem Dach. Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfern konnte die 67-Jährige noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Auto befreit werden. Die Erkratherin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden an allen drei Autos in fünfstelliger Höhe. Die B-Klasse sowie der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

