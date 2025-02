POL-PDKL: Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitag, dem 07.02.2025, gegen 21:50 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus "Am Pfingstborn" in Rockenhausen zu einem Brand, der durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rockenhausen, Katzenbach und Gehrweiler erfolgreich gelöscht und so ein Übergreifen auf Häuser verhindert werden konnte. Die drei sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung im Haus befindlichen Personen konnten ...

