Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Einfamilienhauses

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag, dem 07.02.2025, gegen 21:50 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus "Am Pfingstborn" in Rockenhausen zu einem Brand, der durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rockenhausen, Katzenbach und Gehrweiler erfolgreich gelöscht und so ein Übergreifen auf Häuser verhindert werden konnte.

Die drei sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung im Haus befindlichen Personen konnten das Anwesen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Ein 34jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, konnte das Westpfalzklinikum in Rockenhausen jedoch noch am gleichen Abend wieder verlassen.

Das Haus selbst war in Folge des Brandes nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wurde vorläufig auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die abschließende Klärung der Brandursache erfolgt im Rahmen der weiteren Ermittlungen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell