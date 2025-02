Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Ein Pkw stößt mit einem E-Scooter zusammen. Am Donnerstag, 06.02.2025 gegen 16.00 Uhr lenkte ein Mann seinen grauen Pkw aus der Ausfahrt des Katasteramts und wollte in die Bahnhofstraße einfahren. Von rechts näherte sich auf dem Bürgersteig ein Mann mit einem modernen E-Scooter und stieß seitlich gegen die Front des Pkw. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs verharrte nur kurz, um herunter gefallenes Leergut aufzuheben und entfernte sich. Gemäß Zeu-genaussage handelte es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren. Er trug eine dunkelgrüne Winterjacke, eine graue Wollmütze und hatte eine bunte Einkaufstüte dabei. Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes bitte unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Kusel. |pikus

