FW-BN: Technische Hilfeleistung am Stadtquartier Neuer Kanzlerplatz - Rettung von zwei Personen aus luftiger Höhe.

Zwei Personen steckten am frühen Dienstagabend in einer Arbeitsgondel in ca. 40 Meter Höhe am Neuen Kanzlerplatz fest. Kräfte der Feuerwehr konnten diese unverletzt in Sicherheit bringen. Der Einsatz endete um 19:30 Uhr.

Gegen 17:30 Uhr setzte ein Techniker den Notruf ab, dieser hatte vorher telefonischen Kontakt mit den beiden Arbeitern in der Gondel. Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmierte die Einsatzkräfte nach dem Stichwort "Technische Hilfeleistung aus Höhe/Tiefe". Vor Ort konnte der Einsatzleiter ebenfalls telefonischen Kontakt zu den Insassen in der Gondel aufnehmen. Diese schilderten, dass sie unverletzt seien, die Arbeitsgondel sich aber nicht mehr bewegen ließe. Weiterer Kontakt konnte im Verlauf von einem Vordach aus hergestellt werden, parallel lieferte eine Drohne Bilder an die Einsatzleitung.

Nachdem mehrere Rettungsmöglichkeiten abgewogen wurden, konnte die Gondel schließlich im Notbetrieb bis auf Höhe eines Vordaches herabgelassen werden, wo die Arbeiter durch die Feuerwehr gesichert aus der Gondel geführt und vom Rettungsdienst gesichtet wurden. Um 18:30 war die Rettung abgeschlossen. Zwischenzeitlich berichteten Mitarbeiter über Brand- bzw. Schmorgeruch im zweiten Obergeschoss, dieser stellte sich aber als Abgasgeruch eines Ersatzstromgenerators heraus.

Im Anschluss erfolgte die Sicherung der Gondel im Bereich eines Innenhofes. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle endeten mit Übergabe der Einsatzstelle an die Haustechnik und waren um 19:25 beendet.

Im Einsatz befanden sich ca. 55 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Bad Godesberg und Innenstadt, die Löscheinheiten Kessenich, Holtorf und Endenich der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Führungsdienste. Für weitere Einsätze waren die Feuerwachen 1 und 3 durch die Einheiten Bonn-Mitte und Lannesdorf besetzt. Diese rückten zu zwei Hilfeleistungen und in Verbindung mit der Feuerwache 2 zu einer Feuermeldung in Oberkassel aus, welche sich als Verbrennen von Abraum herausstellte.

