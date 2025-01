Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW VW Passat in Eggesin

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 06.01.2025 gegen 21.45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines PKW auf dem Parkplatz in der Max- Matern- Straße in Eggesin gemeldet. Die Eigentümerin hatte gegen 21:45 Uhr die IRLS VG über den Brand ihres PKW in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizei brannte der PKW im Heckbereich bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Ahlbeck und Eggesin waren mit insgesamt 22 Kameraden und 4 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher aufgrund des älteren Baujahres mit ca. 3.000 Euro beziffert wird. Beamte des Kriminalpolizei Anklam übernahmen die weiteren Ermittlungen, da nach derzeitigem Erkenntnisstand eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise geben kann, meldet sich beim Polizeirevier in Ueckermünde unter 039771/82-224 oder über www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

