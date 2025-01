Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 06.01.2025 gegen 19:30 Uhr ereignete sich bei Karlsburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache erst nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend nach links. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der 24-jährige Toyota-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr die B109 von Anklam kommend in Richtung Greifswald. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrzeugführer und sein 24-jähriger Beifahrer. Beide wurden durch einen Rettungswagen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und einem Zaun an der Unfallstelle entstand Sachschaden. Der PKW Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die B109 musste zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei der Beräumung sowie Absicherung der Unfallstelle unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Karlsburg. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

