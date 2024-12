POL-PDNW: Erneut negativ aufgefallen...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... ist ein 45-Jähriger aus Landau/ Pfalz, welcher am 03.12.2024 um 07:50 Uhr mit seinem Ford Transit in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bereits im Jahr 2020 fiel der Fahrer polizeilich auf, da er seinen nicht-europäischen Führerschein trotz Wohnsitzbegründung von mehr als sechs Monaten in der Bundesrepublik Deutschland nicht umschreiben ließ. Auch am heutigen Tag konnte der Landauer keine deutsche Fahrerlaubnis vorlegen, weshalb dessen Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Der Renault-Fahrer muss sich nun erneut in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

