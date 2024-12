Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kindergartenkinder gestalten Weihnachtsbaum der Autobahnpolizei Ruchheim

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 03.12.2024 erhielt die Autobahnpolizei Ruchheim Besuch von 12 Kindern der Kindertagesstätte Arche Noah aus Ludwigshafen-Ruchheim. Diese schmückten unter Anleitung der Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Mara Rieger und ihrem Team, den im Einfahrtsbereich der Autobahnpolizei aufgestellten Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem Christbaumschmuck, um den Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei eine kleine Freude zu bereiten. Im Gegenzug bedankte sich die Autobahnpolizei, vertreten durch den stellvertretenden Dienststellenleiter, Herrn Andreas Hellwich, mit einer Besichtigung eines Funkstreifenwagens (sehr zur Freude der Kinder inklusive eines Tests des Blaulichts und des Martinshorns) und konnte weiterhin als DANKESCHÖN unter anderem bunt bemalte kleine Steine mit der Notrufnummer 110 übergeben, die Kinder beruhigen und ihnen in beängstigenden Situationen Mut machen sollen. Unter Federführung der Hamburger Initiative Aktion 110 /112 gestalten verschieden Gruppen und Einzelpersonen deutschlandweit die Glücksbringer. Die bunt bemalten Steine sollen aber nicht nur zum Mut machen eingesetzt werden. Bei dem Projekt geht es auch darum, Kindern die Notrufnummer 110 präsent zu machen und ein Gespräch über mögliche Hilfen in beängstigenden Situationen zu führen, so die Hamburger Polizistin Carmen Lamprecht, die Initiatorin der Aktion 110! "Die 110 ist auf jedem Steinchen zu sehen, weil ich finde, dass man Kindern die Polizei als Helfer wieder ein Stück näherbringen kann und sich der Notruf so vielleicht etwas leichter einprägt", so Carmen Lamprecht zur Entstehung der Aktion in Hamburg. Die Glückssteine sind auf jeden Streifenwagen der Autobahnpolizei Ruchheim verteilt und werden zukünftig an Kinder ausgegeben, die an polizeilichen Situationen beteiligt sind. Auch bei den Kindergartenkindern der Kindertagesstätte Arche Noah kamen die Steine sehr gut an und wurden umgehend sicher in den Taschen der Anoraks bzw. der Winterjacken verstaut, bevor sich die kleine Gruppe wieder auf den Rückweg zu ihrem Kindergarten machte. Die Autobahnpolizei freut sich nun in den nächsten Wochen über einen schön geschmückten Weihnachtsbaum.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell