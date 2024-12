Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aggressiver Mann randaliert und beleidigt Polizeibeamte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.Dezember 2024, um 15.06 Uhr wurde die Polizei zum Kohlplatz in Neustadt gerufen. Ein Mann verhielt sich aggressiv und randalierte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten reagierte der 55-Jährige mit schweren Beleidigungen und beschimpfte sie mit Ausdrücken wie "Arschloch", "Dreck", "Bastarde", "Nazis" und "Hurensöhne". Alle kommunikativen Versuche, die Situation zu deeskalieren, blieben erfolglos. Als der Mann trotz mehrfacher Aufforderung sein Verhalten nicht änderte, wurde ihm der Einsatz des Tasers angedroht. Daraufhin zog er seine Jacke aus, legte sie auf den Boden und steigerte seine Aggressivität weiter. Neben fortgesetzten Beleidigungen entblößte er schließlich seine Genitalien vor den Beamten. Der Einsatz des Tasers wurde daraufhin notwendig, zeigte jedoch keine ausreichende Wirkung. Schließlich gelang es den Polizeibeamten, den Mann zu Boden zu bringen und zu fixieren. Auch währenddessen beleidigte er die Einsatzkräfte massiv und sprach Drohungen aus, darunter die Ankündigung den Beamten "eine Kugel in den Kopf" zu schießen. Der Tatverdächtige wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Nach einer Blutentnahme wurde er aufgrund seines Verhaltens in eine Fachklinik verbracht.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

