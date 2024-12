Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogentest positiv

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am 02.12.24, kurz nach Mitternacht, wurde in der Kleinkarlbacher Straße ein 22 Jahre alter Autofahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt kontrolliert. Im Rahmen dieser allgemeinen Verkehrskontrolle waren an dem Mann Auffälligkeiten feststellbar, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, denn dieser zeigte THC positiv an. Der 22-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabis-Wirkstoff im Blut nachzuweisen ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich. Seit dem 22.08.2024 liegt der Grenzwert bei 3,5 ng THC/ml Blutserum.

