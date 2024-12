Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch

Grünstadt (ots)

In dem Zeitraum 29.11.24, 22:00 Uhr, bis 30.11.24, 03:40 Uhr, wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dr. Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten die Wohnungstür auf. Es wurden Schmuck und ein Smartphone entwendet. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

