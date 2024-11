Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher flüchten + Außenspiegel zerstört + Hitlergruß gezeigt + Zeugen nach Schlägerei gesucht + Unfall zwischen zwei Lkw +

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal: Einbrecher flüchten

Gegen 14:00 Uhr versuchten Einbrecher am Mittwoch (27.11.2024) gewaltsam in ein Haus in Dietzhölztal einzudringen. Die Täter schlugen ein Fenster und das Glas der Terrassentür des Einfamilienhauses in der Straße "Im Gillenbach" in Rittershausen ein. Gestört wurden sie dabei vermutlich durch eine Hausbewohnerin, die zu diesem Zeitpunkt zuhause war. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur genannten Zeit aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 0641 9180).

Wetzlar: Außenspiegel zerstört

Ein Unbekannter zerstörte im Zeitraum zwischen Montag (25.11.2024), 19:00 Uhr und Dienstag (26.11.2024), 09:00 Uhr den linken Außenspiegel eines schwarzen Audi A5 Coupés. Das Fahrzeug parkte in Wetzlar in der "Hohe Straße" in Höhe der Hausnummer 81. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 0641 9180 entgegen.

Eschenburg: Hitlergruß gezeigt

Zeugen meldeten der Polizeistation Dillenburg am Mittwochnachmittag (27.11.2024), kurz vor 17:00 Uhr, einen jungen Mann, der in der Hofstraße in Hirzenhain mehrfach den Hitlergruß zeigte. Eine Fahndung nach der Person verlief negativ. Der junge Mann wird als circa 15 bis 16 Jahre alt, etwa 175 cm groß und mit dunkelblonden, mittellangen, gelockten Haaren beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke und eine dunkle Jeans getragen. Die Polizei bittet Zeugen, denen die Person ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Identität des jungen Mannes geben können, sich unter 02771 9070 telefonisch an die Dillenburger Polizeistation zu wenden.

Wetzlar: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Am Donnerstag (21.11.2024) kam es gegen 14:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof vor dem Forum Wetzlar. Dabei wurde ein 22-Jähriger von zwei anderen Männern verletzt. Einer der beiden wird als circa 180 cm groß, mit Ziegenbart und weißer Winterjacke der Marke "Louis Vuitton" beschrieben. Er flüchtete in Richtung Forum. Der zweite Täter habe eine hellgraue Jacke der Marke "Ralph Lauren" und einen Rucksack getragen. Er sei zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Ermittler der Polizei in Wetzlar bitten um Zeugenhinweise unter Tel.: 06441 9180.

Herborn: Unfall zwischen zwei Lkw

Zu einem Unfall zwischen zwei Lkw kam es am Dienstag (26.11.2024) gegen 15:00 Uhr auf der L 3046 zwischen Beilstein und Merkenbach. Der 40-jährige Fahrer eines MAN TGS war mit seinem Fahrzeug in Richtung Beilstein unterwegs, als eine weiß-graue Sattelzugmaschine in einer Kurve auf die Gegenspur geriet. Hierbei kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Während der 40-Jährige mit seinem Lkw anhielt, setzte der Fahrer der weiß-grauen Sattelzugmaschine seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn (Tel.: 02772 47050) in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell