Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Randalierer in Linienbus - Zeugen gesucht! + Astra beschmiert + Roter Kleinwagen flüchtet nach Unfall + Mercedes gestreift + Geparkter Golf beschädigt + Auto ausgewichen, Schutzplanke touchiert +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Randalierer in Linienbus - Zeugen gesucht!

Am Montagabend (25.11.2024) kam es in Dillenburg/Nanzenbach kurz vor 19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in einem Linienbus. Ein offensichtlich alkoholisierter Fahrgast trat im Bus gegen die Rückenlehne eines Sitzes, die daraufhin abbrach. In der Hauptstraße in Nanzenbach in Höhe der Hausnummer 30 verließ der Unbekannte den Bus und lief entlang der Hauptstraße in Richtung Goldbachstraße davon. Die Person wird als 15 - 16 Jahre alt und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke und Jeans getragen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des jungen Mannes geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation in Dillenburg zu wenden (Tel.: 02771 9070).

Solms: Astra beschmiert

Unbekannte beschmierten in Solms in der Zeit von Samstag (23.11.2024), 17:00 Uhr bis Sonntag (24.11.2024), 09:30 Uhr einen braunen Opel Astra mit gelber und blauer Farbe. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit in der Straße "Am Kahlen Berg". Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Wetzlar telefonisch unter 06441 9180 entgegen.

Wetzlar: Roter Kleinwagen flüchtet nach Unfall

Gegen 10:30 Uhr befuhr am Montag (25.11.2024) ein 84-jähriger Mann aus Aßlar mit seinem grauen Opel Astra die Gloelstraße in Wetzlar in Richtung Niedergirmes. An der Kreuzung Gloelstraße / Bannstraße bog er nach links in Richtung B49 ab. Aus Richtung Niedergirmes näherte sich ein roter Kleinwagen, der nach rechts in Richtung B49 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der rote Kleinwagen setzte seine Fahrt unmittelbar nach der Kollision in Richtung Zollamt fort. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die unter Tel.: 06441 9180 Hinweise auf den roten Kleinwagen und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können.

Wetzlar: Mercedes gestreift

Im Zeitraum zwischen 09:40 Uhr und 14:45 Uhr streifte am Montag (25.11.2024) ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug in Wetzlar einen schwarzen Mercedes A 180. Der Benz parkte am Fahrbahnrand des Lilienwegs in Höhe der Hausnummer 19. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180) in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Geparkter Golf beschädigt

Die Polizei Wetzlar sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag (24.11.2024) auf den Parkplätzen des Neuen Friedhofs Wetzlar in der Straße "Brückenborn" ereignet hat. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen VW Golf. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, dass der Unfall durch ein weißes Fahrzeug verursacht worden sein könnte, das um 16:00 Uhr bereits auf dem Parkplatz stand. Unter der Rufnummer 06441 9180 können sich Zeugen bei der Polizei melden.

Sinn: Auto ausgewichen, Schutzplanke touchiert

Am Sonntagmorgen (24.11.2024) war eine 55-jährige Frau aus Sinn mit ihrem weißen Opel Corsa auf der Kreisstraße 64 in Richtung Sinn/Fleisbach unterwegs. In einer Linkskurve geriet ein entgegenkommendes dunkles Fahrzeug auf die Fahrspur des Opels. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern, wich die 55-jährige nach rechts aus und touchierte dabei die Schutzplanke. Zu einer Berührung mit dem dunklen Fahrzeug kam es nicht. Die Polizeistation Herborn sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf das bislang unbekannte dunkle Auto geben können (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

