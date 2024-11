Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Zeuge verhindert Einbruch + Zeugen nach Unfallflucht gesucht +

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Zeuge verhindert Einbruch

Weil er Geräusche hörte, wachte ein Anwohner der Kölschhäuser Straße in Ehringshausen Freitagnacht (22.11.2024) gegen 01:25 Uhr auf. Bei der Suche nach der Ursache der Geräusche, bemerkte er zwei Personen, die eine Leiter an eine Hauswand stellten und zu den Fenstern eines Wettbüros kletterten. Als der Zeuge die beiden Männer ansprach, flüchteten sie über einen Bachlauf in unbekannte Richtung. Ein Täter trug eine schwarze Jacke, Sturmhaube und Handschuhe, der andere Täter eine blaue Jacke, Sturmhaube und Handschuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Einbruchsversuch beobachtet? Wem sind die zwei Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Driedorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Herborner Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen Donnerstag (14.11.2024), 17:00 Uhr und Freitag (15.11.2024), 06:00 Uhr wurde in Driedorf ein geparkter schwarzer Mercedes MB250e durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Mercedes parkte im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Marktstraße in Höhe der Hausnummer 8. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach es sich bei dem Unfallverursacher um einen VW gehandelt haben könnte. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Herborn (Tel.: 02772 47050) zu wenden.

