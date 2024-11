POL-LDK: + Hyundai gestohlen + Laptop aus Audi geklaut + Scheibe beschädigt + Diesel abgezapft + Astra zerkratzt + Rucksack erbeutet + Im Kreisel Kontrolle verloren + E-Scooter mitgenommen + Seat angefahren +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar: Hyundai gestohlen

Diebe entwendeten am Sonntag (24.11.2024) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 10:30 Uhr in Niedergirmes einen blauen Hyundai-Kastenwagen vom Typ H-1. Das Fahrzeug parkte im Niedergirmeser Weg in Höhe der Hausnummer 17 in einer Parkbucht. Der gestohlene Hyundai hat das Kennzeichen WZ-BC 6621. Die Polizei fragt: Wer hat den blauen Kastenwagen nach Sonntagmorgen gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Hyundais geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06441 9180 an die Wetzlarer Polizei wenden.

Wetzlar: Laptop aus Audi geklaut

Auf dem Parkplatz an der Lahninsel im Garbenheimer Weg in Naunheim schlug am Samstagnachmittag (23.11.2024) ein Dieb die Scheibe eines schwarzen Audi A4 ein. Der Täter ließ einen Laptop samt Tasche mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen eine Person in diesem Bereich aufgefallen ist, werden gebeten mit der Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 Kontakt aufzunehmen.

Dillenburg: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag (24.11.2024) eine Fensterscheibe der Rotebergschule in der Rühlstraße in Dillenburg. Kurz vor 00:30 Uhr hörten Zeugen Geräusche aus dem Bereich der Schule. Weitere Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070).

Aßlar: Diesel abgezapft

Auf einem Firmengelände in der Berliner Straße in Aßlar brachen Unbekannte den Tank eines Mercedes Arocs-Lkw auf und zapften etwa 200 Liter Diesel ab. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (21.11.2024), 17:00 Uhr und Freitag (22.11.2024), 07:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Eschenburg: Astra zerkratzt

Einen grauen Opel Astra zerkratzten Unbekannte am Freitag (22.11.2024) in Eschenburg/Wissenbach. Das Fahrzeug parkte von 09:20 Uhr bis 13:05 Uhr auf einem Parkplatz in der Bombergstraße. Die Dillenburger Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02771 9070.

Aßlar: Rucksack erbeutet

Zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr nahm ein Dieb am Freitag (22.11.2024) in Aßlar einen schwarzen Mercedes 250e ins Visier. Der Langfinger schlug eine Scheibe des Wagens ein und stahl unter anderem einen Rucksack, in dem sich ein Handy befand. Das Fahrzeug parkte im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Freizeitbades in der Europastraße. Hinweisgeber können sich an die Polizei in Wetzlar wenden (Tel.: 06441 9180).

Hüttenberg: Im Kreisel Kontrolle verloren

Gegen 01:50 Uhr war am Sonntag (24.11.2024) ein 20-jähriger Mann aus Wetzlar mit seinem Audi A3 auf der L3054 aus Richtung Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung Lützellinden unterwegs. Im Kreisverkehr in Höhe der Heidestraße verlor der 20-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wetzlarer erlitt ebenso wie 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Ehringshausen: E-Scooter mitgenommen

Am Dienstag (19.11.2024) ließ in Ehringshausen ein Dieb zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr einen E-Scooter mitgehen, der ungesichert in der Pestalozzistraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war. Die Ermittler des Polizeipostens Ehringshausen nehmen Hinweise unter Tel.: 06443 83030 entgegen.

Herborn: Seat angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß in Herborn ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten schwarzen Seat Leon. Der Seat stand auf dem Parkplatz des Dill-Centers im überdachten Bereich. Der Unfall ereignete sich am Freitag (15.11.2024) im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Herborn zu wenden (Tel.: 02772 47050).

