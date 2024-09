Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddieb im Keller

Gera (ots)

Gera: Ein bislang unbekannter Fahrraddieb hielt sich in den vergangenen Tagen (14.09. - 16.09.2024) in einem Mehrfamilienhaus in der Reichsstraße auf. Von dort stahl er das Fahrrad eines 24-jährigen Anwohners. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. (RK)

